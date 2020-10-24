Юрий МАКСИМОВ: «Кане вообще не тренировался, кто-то одну тренировку провел»

Наставник «Ворсклы» – о готовности команды накануне матча с «Шахтером»

  • 24.10.2020 11:25
  • 903 просмотра
  • 1 комментарий
Юрий МАКСИМОВ: «Кане вообще не тренировался, кто-то одну тренировку провел»
© ФК Ворскла. Юрий Максимов

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Будем играть. Приятно, что «Шахтер» выиграл в Мадриде, хорошее настроение. Но много сил отдали, много больных, как и у нас. У нас тоже кто одну тренировку провел, кто две, а кто вообще не проводил. Но мы их взяли с собой. Ситуация с коронавирусом не очень приятная.

Каждый футболист в разной форме. Один вообще не восстановился, другой... Каждый по-разному. Кане взяли, а он не тренировался. Яворский, Ребенок по два дня тренировались. Но самое главное, что потихоньку все возвращаются», - сказал Максимов.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(5 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Barsa_che
      Barsa_che, 24.10.2020 11:49
    -3
    Максимов готовит отмазки для поражения. И главное, что бы Максимов не матерился на всю страну.
    Ссылка
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности