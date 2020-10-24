Юрий МАКСИМОВ: «Кане вообще не тренировался, кто-то одну тренировку провел»

Главный тренер полтавской «Ворсклы» Юрий Максимов поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против донецкого «Шахтера».

«Будем играть. Приятно, что «Шахтер» выиграл в Мадриде, хорошее настроение. Но много сил отдали, много больных, как и у нас. У нас тоже кто одну тренировку провел, кто две, а кто вообще не проводил. Но мы их взяли с собой. Ситуация с коронавирусом не очень приятная.

Каждый футболист в разной форме. Один вообще не восстановился, другой... Каждый по-разному. Кане взяли, а он не тренировался. Яворский, Ребенок по два дня тренировались. Но самое главное, что потихоньку все возвращаются», - сказал Максимов.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.