Президент Ла Лиги: «Европейская Премьер-лига – идея для фантазеров»

Хавьер Тебас не верит в успешность такого проекта

  • 24.10.2020 11:14
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Президент Ла Лиги: «Европейская Премьер-лига – идея для фантазеров»
© marca.com. Хавьер Тебас

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас прокомментировал идею создания Европейской Премьер-лиги:

«Это идеальный проект, чтобы потерять деньги. Знаете, сколько людей в Испании смотрело матч «Динамо»  – «Ювентус»? Меньше 50 тысяч. Матчи нашей Сегунды смотрит больше 50 тысяч. Матч «Барсы» с «Эйбаром» соберет миллион.

Ощущение национальной сопричастности для футбола чрезвычайно важно. Что произойдет в этой лиге звезд, если кто-то станет 10-м или 15-м? «Реал» на 10-м месте, посмотрим тогда, кто пойдет на «Бернабеу».

Многие телекомпании сказали мне, что ни единого евро не вложат в этот проект, потому что аудитория станет меньше. Это идея для фантазеров, все это теория, нереально».

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Источник — Yahoo Sports

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