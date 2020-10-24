Перед матчем с Динамо игроки Александрии вылечились от коронавируса

Директор «Александрии» Дмитрий Китаев рассказал, в каком составе «горожане» готовятся к матчу 7-го тура украинской Премьер-лиги против киевского «Динамо».

«Постепенно ситуация нормализовалась. Последние тесты у заразившихся коронавирусом футболистов, которые находились на самоизоляции, оказались негативными и они уже тренируются в общей группе. Важно, что исчезла напряженность с вратарями, поскольку Юрий Панькив и Олег Билык вернулись в строй.

Теперь слово за главным тренером Владимиром Шараном, который решит, кого бросить в бой против «Динамо». Плохо только, что «Александрии» не смогут помочь дисквалифицированные Валерий Лучкевич и Евгений Банада», - сказал Китаев.

Матч «Динамо» – «Александрия» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 17:00.