Динамо – Александрия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 24-го октября, киевское «Динамо» в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги примет «Александрию».
Поединок состоится в Киеве на стадионе НСК «Олимпийский». Стартовый свисток прозвучит в 17:00.
Плеер с трансляцией будет добавлен ближе к началу матча
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Источник — Sport.ua
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