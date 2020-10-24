Барселона - Реал. Прогноз Александра Шовковского

Прогноз на матч «Барселона» - «Реал»: обе команды забьют. коэффициент 1.6

  • 24.10.2020 10:22
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Барселона - Реал. Прогноз Александра Шовковского

Главный матч выходных в Европе. Оба гранда в поисках своей игры и только входят в сезон, поэтому никто не обещает суперзрелище на поле. А вот чего не хватит, то это эмоций и борьбы. А какой результат ожидать анализирует эксперт Parimatch Александр Шовковский.

В прошлом туре «Барселона» неожиданно уступила на выезде «Хетафе» (0:1). После двух побед на старте каталонцы уже второй матч не могут победить. Как следствие, команда Рональда Кумана набрала всего 7 очков в 4 матчах и опустилась на девятое место в Ла Лиге.

В домашних поединках Ла Лиги «Барселона» проиграла всего 1 раз в 33 последних матчах (28 побед, 4 ничьи). Кроме того, на «Камп Ноу» каталонцы не проигрывают «Реала» в 4 последних поединках в чемпионате (1 победа, 3 ничьи). На старте ЛЧ каталонцы ожидаемо разгромили «Ференцварош» (5:1).

В предыдущем туре действующий чемпион внезапно уступил на своем поле новичку Ла Лиги «Кадиса» (0:1). К этому подопечные Зинедина Зидана не проигрывали в 15 поединках Ла Лиги подряд (13 побед, 2 ничьи). В 5 стартовых матчах сезона «Реал» выиграл 3 (1 ничья, 1 поражение), набрал 10 очков и занимает третье место.

На выезде в чемпионате беспроигрышная серия команды составляет 8 матчей (6 побед, 2 ничьи). Отметим, что под руководством Зидана мадридцы не проиграли «Барселоне» в 7 из 9 поединков во всех турнирах (4 победы, 3 ничьи). В Лиге чемпионов «Реал» проиграл дома «Шахтеру» 2:3.

«Барселона» - «Реал». прогноз

Первое Классико для Рональда Кумана в качестве главного тренера «Барселоны». И он не захочет его проиграть. Результат важен и для Зинедина Зидана. Как следствие, увидим рациональный футбол. Но голы точно будут.

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Виталий Петровский, Sport.ua

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