Александр ЗАВАРОВ: «Ожидаю еще большего прогресса Динамо»

Селекционер «бело-синих» доволен игрой команды Мирчи Луческу

  • 24.10.2020 10:29
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Александр ЗАВАРОВ: «Ожидаю еще большего прогресса Динамо»
© ФК Динамо Киев. Александр Заваров

Бывший игрок, а ныне селекционер киевского «Динамо» Александр Заваров рассказал о своих ожиданиях от игры с «Александрией» в рамках 7-го тура украинской Премьер-лиги.

– Думаю, динамовцы покажут яркую хорошую игру и смогут достичь положительного результата, как и в большинстве матчей.

– Несмотря на поражение в матче с «Ювентусом», динамовцы отмечают, что рады возвращению в Лигу чемпионов. Это будет иметь значение в игре с «Александрией»?
– Конечно, футболистам «Динамо» не надо расстраиваться. Лучше несколько раз пересмотреть свою игру с «Ювентусом» и сделать выводы. Думаю, тренер им в этом поможет. И никаких разочарований быть не должно. Нужно бороться за победы и не терять очки в поединках с соперниками, которые ниже уровнем.

– «Александрия» неуверенно стартовала в чемпионате - какие проблемы есть внутри команды и что они смогут противопоставить динамовцам?
– Это хорошая и организованная команда, также стоит отметить их самоотдачу. Будет тяжелый матч, плюс, если игроки «Динамо» будут беречь себя на игру с «Ференцварошем», им будет трудно. Из своего опыта скажу, что в таких случаях могут быть травмы, надо играть ответственно и быть сильным.

– Этот матч - шанс для тех, кто получает недостаточно игрового времени?
– Тренеру виднее, но скорее всего, да. Нужен результат и не расслабляться.

– В целом вы видите, как меняется «Динамо»?
– О чем-то рано говорить, посмотрим после завершения чемпионата, какие сильные и слабые стороны игроков. Ожидаю еще большего прогресса «Динамо». Молодым динамовцам нужно много работать и доказывать свою перспективу в каждой игре: чемпионата, Кубка Украины, Лиги чемпионов. Возможно, они еще не готовы играть с такими великими командами, как «Ювентус», но нужно работать и показывать свой максимум.

Матч «Динамо» – «Александрия» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 17:00.

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Источник — ФК Динамо Киев

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