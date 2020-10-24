Георгий БУЩАН: «Александрия способна бороться за еврокубковые места»

Голкипер киевского «Динамо» Георгий Бущан накануне домашнего поединка чемпионата Украины с «Александрией» поделился своим мнением о будущем сопернике:

– Настроение перед матчем у нас хорошее. Сейчас у команды насыщенный календарь: многие футболисты провели матчи за свои сборные, сыграли в матче первого тура группового этапа Лиги чемпионов, а теперь нас ожидает игра чемпионата Украины. Готовимся к матчу с «Александрией» в обычном режиме и настраиваемся только побеждать.

– Чем вам запомнилась александрийская команда в прошлых матчах, какие характерные черты этой команды можно выделить?

– Они хорошо подготовлены физически, в составе этой команды достаточно атлетических футболистов. Неудивительно, что с этим соперником нам всегда трудно играть. Запомнилось, что они действуют организованно с первой до последней минуты, а еще александрийцы отличаются своими бойцовскими качествами. Поэтому мы настраиваемся очень серьезно, думаю, будет непростая игра.

– В прошлом сезоне «Александрия» боролась за высокие места, будет ли она претендовать, по вашему мнению, на медали чемпионата в этом году?

– Хотя наш соперник неуверенно начал нынешний сезон, одержав три победы и потерпев три поражения, считаю, эта команда способна бороться за еврокубковые места, и желаю им только удачи в этом.

– Изменилась ли игра вашего будущего соперника по сравнению с прошлым сезоном?

– Тренер у них остался тот же, футболисты - тоже, поэтому, думаю, они не сильно поменяют свою игру.

– Учитывая то, что вы удачно провели матчи за сборную Украины и получили положительные отзывы после поединка Лиги чемпионов с «Ювентусом», можно сказать, что находитесь в особо приподнятом настроении?

– Да, но помогать команде побеждать - это часть моей работы. В каждом матче стараюсь делать все возможное, чтобы сыграть надежно и не пропустить. А поединки с такими серьезными соперниками, как сборные Германии, Испании и «Ювентуса», позволяют приобретать опыт, который, надеюсь, станет мне полезен в будущем.

Матч «Динамо» – «Александрия» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 17:00.