Новичок Олимпика: «Можем обыграть любого соперника в чемпионате»

21-летний новоиспеченный французский защитник донецкого «Олимпика» Иссиар Драме поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».

– Как сам чувствуешь, готов ли ты дебютировать за «Олимпик» уже в матче с «Десной»?

– Конечно! Я с нетерпением жду дебюта и готов биться за результат, за тренера и за одноклубников.

– Что можешь сказать о будущем сопернике?

– Про «Десну» я узнал только на теоретических занятиях во время недельного цикла подготовки. Фактурная команда, которая уже который сезон выступает практически одним составом. Они хорошо играют при стандартах. Тренеры указали нам на некоторые особенности, о которых я, конечно же, не стану говорить, но, в любом случае, наша команда сейчас находится в хорошем тонусе. «Олимпик» показывает качественный футбол. Если мы будем сохранять концентрацию с первой до последней секунды – сможем обыграть любого соперника в чемпионате.

Матч «Олимпик» – «Десна» состоится 24 октября в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.