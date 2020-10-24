Новичок Олимпика: «Можем обыграть любого соперника в чемпионате»

Иссиар Драме – о предстоящем матче с «Десной»

  • 24.10.2020 09:58
  • 257 просмотров
  • 0 комментариев
Новичок Олимпика: «Можем обыграть любого соперника в чемпионате»
© ФК Олимпик Донецк. Иссиар Драме

21-летний новоиспеченный французский защитник донецкого «Олимпика» Иссиар Драме поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против черниговской «Десны».

– Как сам чувствуешь, готов ли ты дебютировать за «Олимпик» уже в матче с «Десной»?
– Конечно! Я с нетерпением жду дебюта и готов биться за результат, за тренера и за одноклубников.

– Что можешь сказать о будущем сопернике?
– Про «Десну» я узнал только на теоретических занятиях во время недельного цикла подготовки. Фактурная команда, которая уже который сезон выступает практически одним составом. Они хорошо играют при стандартах. Тренеры указали нам на некоторые особенности, о которых я, конечно же, не стану говорить, но, в любом случае, наша команда сейчас находится в хорошем тонусе. «Олимпик» показывает качественный футбол. Если мы будем сохранять концентрацию с первой до последней секунды – сможем обыграть любого соперника в чемпионате.

Матч «Олимпик» – «Десна» состоится 24 октября в Киеве на стадионе «Динамо» имени Валерия Лобановского. Стартовый свисток прозвучит в 17:00.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — ФК Олимпик Донецк

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности