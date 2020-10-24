Николай МАТВИЕНКО: «У Шахтера в чемпионате легких игр не будет»

24-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью Shakhtar TV рассказал о возвращении к тренировкам, а также поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Потихоньку набираем форму. Остались здесь в Киеве, работали индивидуально, потихоньку вливаемся. Еще не могу сказать, что готов на 100%, но как можно скорее постараемся набрать форму.

Для каждого спортсмена пропускать соревнования из-за травмы или еще чего-либо - это очень сложно. И набирать потом сложнее, потому что все ребята уже находятся на пике, а ты только начинаешь, и тебе нужно догонять их.

У нас в чемпионате вообще легких игр не будет. Тем более много эмоций и сил потратили на «Реал». После Лиги чемпионов всегда втягиваться в чемпионат очень сложно. Но мы верим в свои силы и надеемся на три очка», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.