Николай МАТВИЕНКО: «У Шахтера в чемпионате легких игр не будет»

Защитник «горняков» – о борьбе на два фронта

  • 24.10.2020 09:40
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Николай МАТВИЕНКО: «У Шахтера в чемпионате легких игр не будет»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

24-летний защитник донецкого «Шахтера» Николай Матвиенко в интервью Shakhtar TV рассказал о возвращении к тренировкам, а также поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Потихоньку набираем форму. Остались здесь в Киеве, работали индивидуально, потихоньку вливаемся. Еще не могу сказать, что готов на 100%, но как можно скорее постараемся набрать форму.

Для каждого спортсмена пропускать соревнования из-за травмы или еще чего-либо - это очень сложно. И набирать потом сложнее, потому что все ребята уже находятся на пике, а ты только начинаешь, и тебе нужно догонять их.

У нас в чемпионате вообще легких игр не будет. Тем более много эмоций и сил потратили на «Реал». После Лиги чемпионов всегда втягиваться в чемпионат очень сложно. Но мы верим в свои силы и надеемся на три очка», - сказал Матвиенко.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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