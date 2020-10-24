Владимир ПЯТЕНКО: «Надо у Зидана узнать, не простудился ли кто»

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Тактика «Реала» понятна, с подключением крайних защитников. Остается всего два центрбека и остаются зоны, которые и использовал «Шахтер». Они включали такие скорости. Надо у Зидана узнать, не простудился ли кто. Они такой ветер создавали, наверное до сих пор там стоит.

Те неудачные игры, которые «Шахтер» провел в чемпионате Украины, там средняя линия недорабатывала в обороне. Сейчас все отрабатывали, опускались вниз. Тяжело с таких позиций выбежать в атаку, но они выбегали», - написал Пятенко.