Владимир ПЯТЕНКО: «Надо у Зидана узнать, не простудился ли кто»

Специалист – о победе «Шахтера» над «Реалом»

  • 24.10.2020 08:16
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Владимир ПЯТЕНКО: «Надо у Зидана узнать, не простудился ли кто»
© ПФЛ. Владимир Пятенко

Известный украинский тренер Владимир Пятенко прокомментировал победу донецкого «Шахтера» над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Тактика «Реала» понятна, с подключением крайних защитников. Остается всего два центрбека и остаются зоны, которые и использовал «Шахтер». Они включали такие скорости. Надо у Зидана узнать, не простудился ли кто. Они такой ветер создавали, наверное до сих пор там стоит.

Те неудачные игры, которые «Шахтер» провел в чемпионате Украины, там средняя линия недорабатывала в обороне. Сейчас все отрабатывали, опускались вниз. Тяжело с таких позиций выбежать в атаку, но они выбегали», - написал Пятенко.

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Источник — Футбол 1/2/3

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