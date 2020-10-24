ЦЫГАНЫК: «Динамо вело серьезные переговоры с центрбеком из Вероны»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live рассказал о том, что киевское «Динамо» вело серьезные переговоры с центральным защитником итальянской «Вероны».

По словам журналиста, президент клуба Игорь Суркис был готов потратить более десятка миллионов долларов на трансферы в межсезонье.

Защитник «Вероны» уже был готов перейти в «Динамо», однако наставник киевлян Мирча Луческу решил, что на этой позиции будут конкурировать Илья Забарный и Денис Попов, а также в центре защиты будет использоваться Виталий Миколенко.

В составе «Вероны» выступают защитники: