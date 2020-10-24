ЦЫГАНЫК: «Динамо вело серьезные переговоры с центрбеком из Вероны»

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live рассказал о том, что киевское «Динамо» вело серьезные переговоры с центральным защитником итальянской «Вероны».
По словам журналиста, президент клуба Игорь Суркис был готов потратить более десятка миллионов долларов на трансферы в межсезонье.
Защитник «Вероны» уже был готов перейти в «Динамо», однако наставник киевлян Мирча Луческу решил, что на этой позиции будут конкурировать Илья Забарный и Денис Попов, а также в центре защиты будет использоваться Виталий Миколенко.
В составе «Вероны» выступают защитники:
- Алан Эмперор (Бразилия)
- Мерт Четин (Турция)
- Павел Давидович (Польша)
- Бруно Амионе (Аргентина)
- Корай Гюнтер (Германия)
- Федерико Димарко (Италия)
- Давиде Фараони (Италия)
- Маттео Ловато (Италия)
- Федерико Чеккерини (Италия)
- Джанджакомо Маньяни (Италия)
- Луиджи Витале (Италия)
Источник — Циганик LIVE
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