ЦЫГАНЫК: «Динамо вело серьезные переговоры с центрбеком из Вероны»

Мирча Луческу решил сделать ставку на Забарного, Попова и Миколенко

  • 24.10.2020 07:59
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ЦЫГАНЫК: «Динамо вело серьезные переговоры с центрбеком из Вероны»
© Циганик LIVE

Футбольный журналист Игорь Цыганык в авторской программе Циганик Live рассказал о том, что киевское «Динамо» вело серьезные переговоры с центральным защитником итальянской «Вероны».

По словам журналиста, президент клуба Игорь Суркис был готов потратить более десятка миллионов долларов на трансферы в межсезонье.

Защитник «Вероны» уже был готов перейти в «Динамо», однако наставник киевлян Мирча Луческу решил, что на этой позиции будут конкурировать Илья Забарный и Денис Попов, а также в центре защиты будет использоваться Виталий Миколенко.

В составе «Вероны» выступают защитники:

  • Алан Эмперор (Бразилия)
  • Мерт Четин (Турция)
  • Павел Давидович (Польша)
  • Бруно Амионе (Аргентина)
  • Корай Гюнтер (Германия)
  • Федерико Димарко (Италия)
  • Давиде Фараони (Италия)
  • Маттео Ловато (Италия)
  • Федерико Чеккерини (Италия)
  • Джанджакомо Маньяни (Италия)
  • Луиджи Витале (Италия)
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Источник — Циганик LIVE

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