РАФАИЛОВ: «Это головотяпство? Почему Заря не подарила Лестеру вымпел?»

По сведениям экс-гендиректора, задолженность по зарплате в клубе – 4 месяца

  • 24.10.2020 05:53
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РАФАИЛОВ: «Это головотяпство? Почему Заря не подарила Лестеру вымпел?»
© Twitter

Бывший генеральный директор «Зари» Сергей Рафаилов прокомментировал матч Лиги Европы, в котором луганская команда проиграла английскому «Лестеру» (0:3):

«Заря» сыграла свой первый матч в нынешнем турнире Лиги Европы. Конечно, всем хотелось другого результата. Но реалии таковы. Голову посыпать пеплом не стоит. «Заря» показала, что у команды появился свой стиль, у команды есть игровая дисциплина, футболисты стараются выполнять установку тренера на игру.

Но, к сожалению, командное мастерство, индивидуальное мастерство футболистов у «Лестера» выше. Плюс не хватило везения в отдельных моментах.

Да и клубные проблемы еще далеки от решения. Задолженность по зарплате уже 4 месяца. Многолетняя причина отсутствия роста «Зари» в том, что заработанные клубом деньги шли не на развитие клуба, а на выплату долгов по зарплате и выплат текущих зарплат. Боюсь, что если у клуба не появится надежный и, главное, стабильный инвестор, то клуб ожидает печальное будущее.

Во вчерашнем матче резануло одно событие: Никита Шевченко не подарил капитану «Лестера» клубный вымпел. Это что, экономия или головотяпство руководства?»

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