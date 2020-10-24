Астон Вилла – Лидс – 0:3. Хет-трик Бэмфорда. Видео голов и обзор матча

В матче 6-го тура Английской Премьер-лиги «Астон Вилла» проиграла «Лидсу».
Хет-трик сделал форварда команды гостей Патрик Бэмфорд.
Смотрите видео голов и обзор матча «Астон Вилла» – «Лидс» – 0:3.
События матча
|74'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
|55'
|ГОЛ ! Мяч забил Патрик Бэмфорд (Лидс).
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Источник — YouTube
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