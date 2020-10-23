Хет-трик за 20 минут. Лидс разгромил Астон Виллу и поднялся в топ-3 АПЛ

«Астон Вилла» начала новый сезон АПЛ с четырех побед в четырех турах, в том числе обыграв «Ливерпуль» 7:2, однако сегодня бирмингемцев остановил дерзкий новичок «Лидс».

Команда Марсело Бьелсы разгромила соперника 3:0 благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда. Форвард забил три гола за 20 минут второго тайма.

«Лидс» набрал 10 очков и до матчей конкурентов поднялся в топ-3.

АПЛ

Астон Вилла - Лидс 0:3

Голы: Бэмфорд, 55, 67, 74

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Луис, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс

Лидс: Меслье, Даллас, Кох, Айлинг, Алиоски, Кошта (Рафинья, 83), Клих, Харрисон, Струйк (Шеклтон, 21), Родриго (Эрнандес, 79), Бэмфорд