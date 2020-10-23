6-й тур
Астон Вилла
0 : 3
Лидс
23.10.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Хет-трик за 20 минут. Лидс разгромил Астон Виллу и поднялся в топ-3 АПЛ

Команда Марсело Беьлсы уверенно себя чувствует в элите

  • 23.10.2020 23:58
  • 260 просмотров
  • 1 комментарий
Хет-трик за 20 минут. Лидс разгромил Астон Виллу и поднялся в топ-3 АПЛ
© Skysports.com

«Астон Вилла» начала новый сезон АПЛ с четырех побед в четырех турах, в том числе обыграв «Ливерпуль» 7:2,  однако сегодня бирмингемцев остановил дерзкий новичок «Лидс».

Команда Марсело Бьелсы разгромила соперника 3:0 благодаря хет-трику Патрика Бэмфорда. Форвард забил три гола за 20 минут второго тайма.

«Лидс» набрал 10 очков и до матчей конкурентов поднялся в топ-3.

АПЛ

Астон Вилла - Лидс 0:3
Голы: Бэмфорд, 55, 67, 74

Астон Вилла: Мартинес, Кэш, Конса, Мингз, Таргетт, Макгинн, Луис, Баркли, Грилиш, Трезеге (Траоре, 66), Уоткинс

Лидс: Меслье, Даллас, Кох, Айлинг, Алиоски, Кошта (Рафинья, 83), Клих, Харрисон, Струйк (Шеклтон, 21), Родриго (Эрнандес, 79), Бэмфорд

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    johndow
    online
      johndow, 24.10.2020 00:12
    0
    ай хороши!
    Ссылка
    johndow
    online
      johndow, 24.10.2020 00:12
    0
    ай хороши!
    Ссылка
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