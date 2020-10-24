Наталья ЗИНЧЕНКО: «Футбольный Бог вернул нам за поражение в Ирландии»

В очередном матче отбора к Евро-2022 женская сборная Украины победила гостей из Ирландии со счетом 1 0. После завершения встречи главный тренер сине-желтых Наталья Зинченко ответила на вопросы пресс-конференции:

- Мы понимали, что будет сложно. Игра была решающей - или мы продолжаем борьбу за второе место, или теряем шансы. Хочу поблагодарить девушек за характер, самоотдачу. Ирландки осуществляли большое давление, были высокие забросы, высокие скорости, мы немного проигрывали физически как в воздухе, так и снизу. Но мы выстояли и забили, пусть и такой мяч с ошибками защитника и голкипера. Но результат - на табло. Сейчас самое главное - восстановиться и двигаться дальше.

- С чем были связаны замены в перерыве? Почему Анастасия Воронина провела всего 25 минут во втором тайме?

- Настю можно понять, ведь ее сразу бросили в такую ​​игру... Как вы знаете, у нас выбыли двое левых защитников. Натия Панцулая вышла на этой позиции, справилась с задачей, но получила травму. Мы думали, кого выпустить вместо нее - вышла Воронина. Она тренируется со сборной всего два дня, и где-то не справилась тактически, позиционно. Ничего страшного, я ее прекрасно понимаю. Вовремя провели замену, ведь через наш левый фланг пошли атаки. Как раз на эти 20 минут хватило Анны Петрик. Она недавно восстановилась после травмы, но в отведенное время ее хватило. Анна - опытный боец, довела игру до конца.

Что касается замены Яны Калининой, то у нее не пошла игра. У Ирландии очень высокие защитники, мощные, хорошо играют головой. Ей было трудно. Надежда Кунина – более мобильная и наглая. Она тоже нам помогла и весь второй тайм практически самостоятельно провела в прессинге. Нам стало немного легче, соперницы меньше стали забрасывать мяч за спину.

- В выездном матче с Ирландией (2:3) судьбу встречи также решил автогол. Можно сказать, что судьба таким образом вернула нам должок?

- Мне не хочется вспоминать тот поединок. Тогда была совсем другая игра. Я считаю, что есть футбольный Бог, который что-то возвращает. Я считаю то поражение несчастным случаем, ведь мы минимум наиграли на ничью. Но это футбол. Так же и сегодня. У нас было не так много моментов, но они возникали. Мы ответственны за положение в турнирной таблице. Опять же, ситуация с девушками, которые заболели - пришлось все перестраивать. Я считаю, что наши девушки честно работают и заслужили этот результат.

- Сборная Украины второй раз подряд сыграла на ноль. Оборона оказалась готовой к давлению ирландок?

- Проблема была только с позицией левого защитника. У нас была наигранная линия обороны, в которой все знают требования, которые им ставят. Но вылетел один человек, и нам стало трудно. В итоге это привело к пенальти, многим моментов соперниц с левого фланга. Слава Богу, что справились другие, закрывали плоскость.

- Мы знаем непростую ситуацию, которая сложилась в сборной накануне. Были ли вы готовы к тому, что в момент придется делать ротацию?

- Да. Начиная с мужской сборной, команд УПЛ. Очень много больных в Харькове, где базируются «Жилстрой-1» и «Жилстрой-2». Мы были готовы, делали тесты, добавляли игроков в список, чтобы у нас была ротация.