В субботу, 24-го октября, состоится матч седьмого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» встретится с полтавской «Ворсклой».
Поединок пройдет в Киеве на УТК имени Виктора Банникова, арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.
Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.
Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.
Источник — Sport.ua
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