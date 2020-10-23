Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла

В Киеве состоится поединок 7-го тура Украинской Премьер-лиги

  • 23.10.2020 23:23
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Где смотреть онлайн матч чемпионата Украины Шахтер – Ворскла
© УТК им. В. Банникова

В субботу, 24-го октября, состоится матч седьмого тура чемпионата Украины, в котором донецкий «Шахтер» встретится с полтавской «Ворсклой».

Поединок пройдет в Киеве на УТК имени Виктора Банникова, арбитр из Днепра Виталий Романов даст стартовый свисток в 14:00.

Шахтер – Ворскла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу в Киеве можно в прямом эфире посмотреть на телеканале Футбол 2.

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Шахтер» – «Ворскла», за которой можно следить здесь.

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Источник — Sport.ua

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