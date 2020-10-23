ФОТО. Жерсон станет папой! Украинская теннисистка ждет ребенка

Украинская теннисистка Ольга Янчук выложила фотографию, из которой отчетливо ясно, что она ожидает ребенка.

Отцем станет легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, для которого это будет второй ребенок.

Ольга Янчук решила поддержать любимого на трибунах во время матча Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом» (0:2). Родригеш вышел на замену на 60-й минуте, но не смог исправить ситуацию.

25-летняя украинка ныне занимает 699 место в мировом рейтинге WTA. Ее рекордом является 213 позиция. За карьеру она выиграла более 140 тысяч долларов призовыми.