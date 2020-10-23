ФОТО. Жерсон станет папой! Украинская теннисистка ждет ребенка

Ольга Янчук поддерживала любимого на матче «Динамо» против «Ювентуса»

  • 23.10.2020 22:59
  • 2176 просмотров
  • 5 комментариев
ФОТО. Жерсон станет папой! Украинская теннисистка ждет ребенка
© Instagram. Ольга Янчук

Украинская теннисистка Ольга Янчук выложила фотографию, из которой отчетливо ясно, что она ожидает ребенка.

Отцем станет легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш, для которого это будет второй ребенок.

Ольга Янчук решила поддержать любимого на трибунах во время матча Лиги чемпионов между «Динамо» и «Ювентусом» (0:2). Родригеш вышел на замену на 60-й минуте, но не смог исправить ситуацию.

25-летняя украинка ныне занимает 699 место в мировом рейтинге WTA. Ее рекордом является 213 позиция. За карьеру она выиграла более 140 тысяч долларов призовыми.

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Источник — Instagram

(10 голосов)

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Комментарии
    Милчел Авек
    online
      Милчел Авек, 23.10.2020 23:46
    -1
    "Отцем станет легионер киевского «Динамо» Жерсон Родригеш"
    Больше напоминает объявление победителя в какой то супер игре.
    А, вообще, вспомнился фильм "Хищник". И сюжет похож (цель их прилета на Землю), и антагонисты (внешне) .
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    ternow
      ternow, 23.10.2020 23:36
    -3
    Что так украинских блондинок спортсменок тянет так на чернокожих?))) Наверное, разочаровались в своих...
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    Макс Про
    online
      Макс Про, 23.10.2020 23:32
    0
    Да, уж, попал Джерсон...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 23:27
    0
    Поздравляемс.
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    vostok
    online
      vostok, 23.10.2020 23:22
    +2
    Еще одна. Ужс.
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    vostok
    online
      vostok, 23.10.2020 23:22
    +2
    Еще одна. Ужс.
    Ссылка
    Макс Про
    online
      Макс Про, 23.10.2020 23:32
    0
    Да, уж, попал Джерсон...
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 23:27
    0
    Поздравляемс.
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