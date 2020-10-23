Президент Ингульца: «Верю в тренера и в то, что скоро будет первая победа»

Президент «Ингульца» Александр Поворознюк дал понять, что доверяет тренеру Сергею Лавриненко и рассчитывает вскоре отпраздновать первую победу в УПЛ.
«Игра есть, я верю, что первая победа скоро будет. Матч с «Александрией» показал, за что мы любим футбол. Кто мог подумать, что мы будем проигрывать 0:4, но отыграем три гола и еще могли сравнять. Трагедии никакой не делаем».
«Верю в тренера и команду. И прошу болельщиков не разочароваться в нас. Победы еще впереди», - сказал Поворознюк.
«Ингулец» после 6-ти туров УПЛ набрал 4 очка.
Источник — ФК Ингулец
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