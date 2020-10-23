Игорь ЦЫГАНЫК: «Мне кажется, Шапаренко - любимец Луческу»

Хавбек имеет место в основе и недавно подписал новый контракт

  • 23.10.2020 21:31
  • 3524 просмотра
  • 7 комментариев
Игорь ЦЫГАНЫК: «Мне кажется, Шапаренко - любимец Луческу»
© fcdynamo.kiev.ua

Журналист Игорь Цыганык считает, что хавбек «Динамо» Киев Николай Шапаренко является одним любимчиков тренера Мирчи Луческу.

«Мне кажется, что Шапаренко - любимец Луческу. Есть футболисты, которым нужно постоянно говорить, что они важны и хорошо играют, и они тогда будут раскрываться. Игрой Шапаренко очень был доволен Шевченко в октябрьских поединках сборной Украины с Францией, Германией и Испанией. Игрок «Динамо» выполнил очень большой объем работы в матче с «Ювентусом». У него не все получается то, что он задумал, но если на игру смотреть на стадионе с трибун, то заметно, что у него очень нестандартные ходы».

«Они пока не проходят, но он научится их делать и его начнут понимать партнеры. Тогда заработает тот механизм, который хочет Луческу. И главным винтиком должен быть Шапаренко».

«Луческу видит Леднева на позиции восьмерки, но пока там лучше выглядит Шапаренко. А на позиции Буяльского он видит Дуелунда. Но пока эти футболисты проигрывают конкуренцию. В одном из разговоров Луческу сказал, что он рассчитывает на Дуелунда больше, чем на всех футболистов, которых пока нет в основе команды. Он видит в нем очень хорошую перспективу и потенциал», - считает Цыганык.

Недавно Шапаренко подписал с клубом новый контракт на 5 лет.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — FootballHub

(15 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.10.2020 22:49
    +1
    Мне кажется сейчас с НОР будет истерический ВОЙ
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 22:20
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:42
    Он когда о Шахтёре что-то говорит, даже положительное, из него прям льётся желчь.
    Расскажи, как днонецкие СМИ в лице Саши Денисова (енакиевского) говорят о Динамо Киев
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 23.10.2020 22:10
    0
    Язык без костей этот Цыганык
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:42
    -8
    mayakovskiy2, 23.10.2020 21:41
    Цыган, Цыганык и Цыганков ударная сила Динамо
    Он когда о Шахтёре что-то говорит, даже положительное, из него прям льётся желчь.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 21:41
    -6
    Цыган, Цыганык и Цыганков ударная сила Динамо
    Ссылка
    zakharka
    online
      zakharka, 23.10.2020 21:41
    -3
    Психолог!
    А я думал 3.14здобол ....
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:37
    -7
    Когда кажется, Ынсайдер, креститься нужно.
    Ссылка
    J0e777
    online
      J0e777, 23.10.2020 22:20
    +2
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:42
    Он когда о Шахтёре что-то говорит, даже положительное, из него прям льётся желчь.
    Расскажи, как днонецкие СМИ в лице Саши Денисова (енакиевского) говорят о Динамо Киев
    Ссылка
    Алексей Голяченко
    online
      Алексей Голяченко, 23.10.2020 22:49
    +1
    Мне кажется сейчас с НОР будет истерический ВОЙ
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 23.10.2020 22:10
    0
    Язык без костей этот Цыганык
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности