Игорь ЦЫГАНЫК: «Мне кажется, Шапаренко - любимец Луческу»

Журналист Игорь Цыганык считает, что хавбек «Динамо» Киев Николай Шапаренко является одним любимчиков тренера Мирчи Луческу.

«Мне кажется, что Шапаренко - любимец Луческу. Есть футболисты, которым нужно постоянно говорить, что они важны и хорошо играют, и они тогда будут раскрываться. Игрой Шапаренко очень был доволен Шевченко в октябрьских поединках сборной Украины с Францией, Германией и Испанией. Игрок «Динамо» выполнил очень большой объем работы в матче с «Ювентусом». У него не все получается то, что он задумал, но если на игру смотреть на стадионе с трибун, то заметно, что у него очень нестандартные ходы».

«Они пока не проходят, но он научится их делать и его начнут понимать партнеры. Тогда заработает тот механизм, который хочет Луческу. И главным винтиком должен быть Шапаренко».

«Луческу видит Леднева на позиции восьмерки, но пока там лучше выглядит Шапаренко. А на позиции Буяльского он видит Дуелунда. Но пока эти футболисты проигрывают конкуренцию. В одном из разговоров Луческу сказал, что он рассчитывает на Дуелунда больше, чем на всех футболистов, которых пока нет в основе команды. Он видит в нем очень хорошую перспективу и потенциал», - считает Цыганык.

Недавно Шапаренко подписал с клубом новый контракт на 5 лет.