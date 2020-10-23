Луиш КАШТРУ: «Игроки Шахтера возвращаются к работе после карантина»

Вскоре наставник сможет задействовать всех нужных ему игроков

  • 23.10.2020 21:07
  • 474 просмотра
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Игроки Шахтера возвращаются к работе после карантина»
© twitter.com/fcshakhtar

Наставник «Шахтера» Луиш Каштру рассказал, что ряд игроков уже вышли из карантина, получили негативный тест на коронавирус и могут вернуться на поле уже в матче с «Ворсклой».

– Луиш, какова сейчас кадровая ситуация?
– Ребята возвращаются после карантина из-за коронавируса. Они сегодня работали с нами. Будет больше игроков, чем в прошлом матче.

– Кто-то из них потенциально может сыграть с «Ворсклой»?
– Да, некоторых уже сможем выпустить на поле.

– Каким образом вы планируете формировать состав на завтрашний матч, учитывая очень плотный график «Шахтера»?
– Коронавирус заставил передумать все заново, и сейчас мы действуем по-другому. Много всего было спланировано, но, к сожалению, исполниться не может. Мы реагируем на ситуацию. В зависимости от того, какая игра предстоит, рассматриваем ее, стараемся выбрать наилучший состав и подходить к каждой с победным настроем – это то, что нас характеризует.

– Добиваясь больших побед, зачастую футболисты отдают много эмоциональных и физических сил. Как подготовить команду к следующему матчу?
– Каждый игрок – профессионал. Не бывает большего или меньшего: ты либо профессионал, либо нет. Это ассоциируется со многими ценностями, в числе которых – мотивация, решительность, амбиции и большое желание хорошо выступить в следующем матче. С ребятами это изо дня в день, и мы также стараемся подогревать в них такие качества.

– Учитывая возвращение ряда футболистов, чувствуете ли удовлетворение? Или в ситуации с коронавирусом вы готовы к любому развитию событий?
– Да, уже готов к любым ситуациям, которые коронавирус может нам преподнести. Конечно, я рад, когда вижу, что ребята возвращаются. Чем больше игроков, чтобы делать выбор, тем лучше, тем команда будет сильнее.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(1 голос)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 21:23
    -1
    Вот и хорошо, всем здоровья, всех ждём на поле.
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