Игор ЙОВИЧЕВИЧ: «Львов – очень неудобный соперник»

Главный тренер «Днепра-1» Игор Йовичевич поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Львова».

«Едем во Львов с позитивным настроем. Это очень неудобная команда, которая играет в «атипичный футбол», очень мощный футбол с высоким прессингом один на один. Будет совсем другой матч, чем был против «Десны». Так что готовились очень серьезно. Команда была очень сконцентрирована на тренировках. Надеемся, все получится так, как мы запланировали», - сказал Йовичевич.

Матч «Львов» – «Днепр-1» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 19:30.