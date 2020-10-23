Луиш КАШТРУ: «Ворскла в начале сезона добилась великолепных результатов»

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой ли, на второй ли позиции твой оппонент – поединки всегда очень непросты. Так будет и в этом случае.

Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. «Ворскла» – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась великолепных результатов. Они очень хорошо сыграли с донецким «Олимпиком», одержали сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.