Луиш КАШТРУ: «Ворскла в начале сезона добилась великолепных результатов»

Наставник «Шахтера» – о сопернике по предстоящему матчу

  • 23.10.2020 18:59
  • 454 просмотра
  • 1 комментарий
Луиш КАШТРУ: «Ворскла в начале сезона добилась великолепных результатов»
© ФК Шахтер Донецк. Луиш Каштру

Главный тренер донецкого «Шахтера» Луиш Каштру поделился ожиданиями от матча 7-го тура украинской Премьер-лиги против полтавской «Ворсклы».

«Встретимся с одним из лидеров чемпионата. Как и в любом матче, рассматриваем соперника как сложного. Все хотят бороться за первое место, выиграть титул. На первой ли, на второй ли позиции твой оппонент – поединки всегда очень непросты. Так будет и в этом случае.

Ожидаю сложной, максимально комплексной игры. «Ворскла» – квалифицированная команда, которая в начале этого сезона добилась великолепных результатов. Они очень хорошо сыграли с донецким «Олимпиком», одержали сложную, но важную для себя победу, заработали 3 очка. Мы увидим мотивированную и настроенную команду», - сказал Каштру.

Матч «Шахтер» – «Ворскла» состоится в субботу, 24 октября. Начало в 14:00.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(6 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 19:06
    -2
    Давайте ребята, пора выходить на первое место в ЧУ уже до конца сезона. Удачи.
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