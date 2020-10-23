Томаш КЕНДЗЕРА: «Мы быстро обо всем договорились»

Польский защитник – о продлении контракта с «Динамо»

  • 23.10.2020 18:26
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Томаш КЕНДЗЕРА: «Мы быстро обо всем договорились»
© ФК Динамо Киев. Томаш Кендзера

Польский защитник «Динамо» Томаш Кендзера прокомментировал продление контракта с клубом до 2024 года:

- Конечно, я очень доволен тем, что на ближайшие годы остаюсь игроком «Динамо». Рад, что все получилось так, как хотели и я, и клуб. Мы быстро обо всем договорились и без промедления подписали соглашение.

- Вы уже прекрасно знаете наш язык, а стал ли Киев для вас родным за то время, что вы в «Динамо»?
- Я живу здесь уже больше трех лет, и очень хорошо себя чувствую. Киев для меня – второй дом после Польши. Я всегда говорю только самые хорошие слова и о городе, и о людях, и о болельщиках, и о клубе «Динамо». Я здесь очень счастлив.

- Подписав новый контракт, вы с еще большим вдохновением и хорошим настроением будете выходить на поле?
- У нас сейчас очень насыщенный период, мы играем много матчей. Но еще до начала сезона мы готовились к тому, что у нас будет такой тяжелый график, в том числе, и из-за пандемии COVID-19. Количество игр будет еще большим – до декабря мы будем играть по два матча в неделю, через каждые три дня. Но мы к этому готовы и постараемся показать это на поле.

- Ваш контракт рассчитан на четыре года, какие цели ставите перед собой лично, и чего хотели бы добиться вместе с командой?
- Самое важное – выигрывать чемпионат Украины, Кубок, Суберкубок и хорошо выступать в Лиге чемпионов. «Динамо» всегда должно быть первым, это великий клуб, и для нас главное – побеждать в каждой следующей игре. А что касается меня лично, важней всего, чтобы не подводило здоровье, и не было травм

- Тот факт, что болельщики вернулись на трибуны в еврокубковых матчах, играет важную роль?
- Да, во время матча с «Ювентусом» было классно. Мы чувствовали поддержку с их стороны, и это важно для каждого футболиста, который играет на поле. Со зрителями совсем другая атмосфера во время матчей.

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Источник — ФК Динамо Киев

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