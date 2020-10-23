Вторая лига. Карпаты Галич обыграли Буковину

В матче восьмого тура Второй лиги Украины в группе А «Карпаты» из Галича обыграли черновицкую Буковину со счетом 3:1.
Вторая лига, 8-й тур
«Карпаты» (Галич) – «Буковина» (Черновцы) – 3:1
Гол: Бэй (15,63), Козак (26) - Сивка (45)
Напомним, ранее львовские «Карпаты» разгромно уступили луцкой «Волыни-2».
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Источник — Sport.ua
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