ВИДЕО. Гол Модрича в ворота Шахтера – лучший в первом туре ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» дома сенсационно уступил донецкому «Шахтеру» 2:3. Однако первый гол «Сливочных», который забил Лука Модрич, стал лучшим в первом туре Лиги чемпионов:
⚽️ Гол недели забил Лука Модрич! 👏👏👏— УЕФА (@UEFAcom_ru) October 23, 2020
Согласны с порядком голов? 🧐#ЛигаЧемпионов | @NissanFootball pic.twitter.com/wbT9boe7LX
В борьбе за награду Модрич опередил Папу Гомеса из «Аталанты» и Корентена Толиссо из «Баварии».
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Источник — Twitter
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