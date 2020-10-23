ВИДЕО. Гол Модрича в ворота Шахтера – лучший в первом туре ЛЧ

В первом туре Лиги чемпионов «Реал» дома сенсационно уступил донецкому «Шахтеру» 2:3. Однако первый гол «Сливочных», который забил Лука Модрич, стал лучшим в первом туре Лиги чемпионов:

В борьбе за награду Модрич опередил Папу Гомеса из «Аталанты» и Корентена Толиссо из «Баварии».