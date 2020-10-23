Партнер Малиновского по Аталанте – Игрок месяца в Серии А

Алехандро Гомес был признан лучшим в сентябре

  • 23.10.2020 17:03
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Партнер Малиновского по Аталанте – Игрок месяца в Серии А
© twitter.com/SerieA_EN

Лучшим игроком сентября в итальянской Серии А был признан партнер Руслана Малиновского по «Аталанте» Алехандро Гомес.

В сентябре Гомес провел в Серии А два матча, в которых забил 3 гола, сделал 2 ассиста и помог своей команде одержать две победы.

Всего в нынешнем сезоне на счету Гомеса 5 голов и 2 ассиста в 5 матчах во всех турнирах.

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Источник — Twitter

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