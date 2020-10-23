Прокуратура требует посадить форварда Реала в тюрьму на 6 месяцев

Прокуратура Белграда предъявила официальные обвинения форварду «Реала» Луке Йовичу за нарушение режима самоизоляции в марте нынешнего года, и потребовала наказать футболиста тюремным заключением сроком на шесть месяцев.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в судебном заседании, которое состоится сегодня.

Есть также информация, что Йович оплатил штраф в размере 30 тысяч евро, чтобы смягчить наказание, потому как ранее сообщалось, что ему и вовсе «светит» три года тюрьмы.

Руководство «Реала» пока никак не комментирует происходящее, и ожидает, какое решение примет суд.

Напомним, в марте Лука Йович был уличен в нарушении режима самоизоляции, когда его заметили на улице Белграда во время празднования дня рождения одного из друзей.