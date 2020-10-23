Прокуратура требует посадить форварда Реала в тюрьму на 6 месяцев

Луку Йовича на родине хотят сурово наказать за нарушение карантинного режима

  • 23.10.2020 16:37
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  • 1 комментарий
Прокуратура требует посадить форварда Реала в тюрьму на 6 месяцев
© ФК Реал Мадрид. Лука Йович

Прокуратура Белграда предъявила официальные обвинения форварду «Реала» Луке Йовичу за нарушение режима самоизоляции в марте нынешнего года, и потребовала наказать футболиста тюремным заключением сроком на шесть месяцев.

Ожидается, что окончательное решение будет принято в судебном заседании, которое состоится сегодня.

Есть также информация, что Йович оплатил штраф в размере 30 тысяч евро, чтобы смягчить наказание, потому как ранее сообщалось, что ему и вовсе «светит» три года тюрьмы.

Руководство «Реала» пока никак не комментирует происходящее, и ожидает, какое решение примет суд.

Напомним, в марте Лука Йович был уличен в нарушении режима самоизоляции, когда его заметили на улице Белграда во время празднования дня рождения одного из друзей.

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(6 голосов)

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Комментарии
    Valera35
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      Valera35, 23.10.2020 16:48
    -1
    Та да под предлогом выдуманной болезни посадили всех под замок ещё и штраф и тюрьма, какой дятел ещё до сих пор думает, что карантин это спасение от гриппа, а не проверка на вшивость инфантильных европейцев?
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