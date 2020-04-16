Форвард Реала может на три года угодить за решетку

Лука Йович нарушил режим карантина в Сербии

  • 16.04.2020 17:08
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Форвард Реала может на три года угодить за решетку
© Bleacher Report. Лука Йович

Форвард мадридского «Реала» Лука Йович может попасть за решетку в Сербии. 19-го марта Йович вернулся в Сербию из Мадрида и должен был провести 28 дней обязательного карантина дома, но вскоре Йович был замечен на улицах Белграда.

22-летний нападающий утверждает, что не знал о том, что нельзя выходить из дому и просто вышел в магазин. Отметим, что максимальное наказание на нарушение режима карантина в Сербии - лишение свободы сроком до трех лет.

Ранее сообщалось, что «Реал» может разорвать контракт с Йовичем из-за того, что он нарушил правила карантина в Испании, не выдержав двухнедельный карантин.

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Источник — El Mundo Deportivo

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