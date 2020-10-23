Денис ПОПОВ: «Уже забыли игру с Ювентусом»

Защитник киевского «Динамо» Денис Попов рассказал о подготовке к поединку 7-го тура украинской Премьер-лиги против «Александрии».

– Как настроение после матча с «Ювентусом»?

– Настроение чуть подпорчено. Но мы уже забыли эту игру, она позади. Готовимся к «Александрии».

– Почувствовал уровень Лиги чемпионов?

– В Лиге чемпионов совсем другой уровень, другие люди играют, опытнее, мастеровитые. Совсем все по-другому. Знакомился ли с кем-то из игроков «Ювентуса»? Нет. Проиграли 2:0. Не было ни настроения, ни эмоций. Первый тайм хорошо играли, во втором замены усилили игру. И, в принципе, могли добывать очки, но результат не положительный для нас.

– Следующий матч - с «Александрией». Что можешь сказать об этой команде?

– Со всеми командами сейчас непросто играть. У «Александрии», по-моему, вернулись уже те, кто болели. Нам еще не полностью дали информацию о команде. Думаю, завтра-послезавтра будем уже знать.

– Вы играли с болельщиками на трибунах. Что можешь сказать по этому поводу?

– Спасибо тем болельщикам, которые приходят и поддерживают искренне команду. Всегда им будем благодарны.

– Сегодня ты после тренировки ушел один из последних, так как отрабатывал удары. Всегда дорабатываешь на тренировках?

– Не только я один отрабатываю удары, многие. Это нормально.

Матч «Динамо» – «Александрия» состоится в субботу, 24 октября, в Киеве на НСК «Олимпийский». Начало в 17:00.