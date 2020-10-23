В четверг, 22 октября «Лилль» в первом туре Лиги Европы разгромил «Спарту» со счетом 4:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|75'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
|66'
|ГОЛ ! Мяч забил Нанитамо Иконе (Лилль).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
|46'
|ГОЛ ! Мяч забил Боржек Дочкал (Спарта Прага).
|45'
|ГОЛ ! Мяч забил Юсуф Языджи (Лилль).
|23'
|Игрок команды Спарта Прага получает красную карточку.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.