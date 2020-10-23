Вчера, 22 октября «Риека» в первом туре Лиги Европы дома проиграла «Реал Сосьедаду» - 0:1. Вашему вниманию обзор самых ярких моментов матча:
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил Йон Баутиста (Реал Сосьедад).
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Источник — Sport.ua
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