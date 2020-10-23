Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Лестер использовал грубые ошибки Зари»

Бывший нападающий «Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко прокомментировал поражение «Зари» от «Лестера» (0:3) в Лиге Европы.

«Причина поражения? Класс английских футболистов оказался выше, они к тому же использовали грубые ошибки наших игроков, особенно в обороне. После ухода трех ведущих защитников, на которых была построена оборона, им достойной замены не видно. Такая потеря накануне Лиги Европы сейчас больно бьет по команде. Плюс не играл Абу Ханна, его заменил Цвек, сыгравший мягко говоря, неудачно. И тут всплывает еще одна проблема – скудная скамейка! Только выбывает один, сражу же возникает нерешаемая дилемма, как органично заменить не в ущерб игре», — считает Чуйченко.