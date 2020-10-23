Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Лестер использовал грубые ошибки Зари»

Специалист назвал причину поражения луганского клуба в Лиге Европы

  • 23.10.2020 14:36
  • 237 просмотров
  • 1 комментарий
Сергей ЧУЙЧЕНКО: «Лестер использовал грубые ошибки Зари»
© shahta.org. Сергей Чуйченко

Бывший нападающий «Александрии», «Ворсклы» и «Металлиста» Сергей Чуйченко прокомментировал поражение «Зари» от «Лестера» (0:3) в Лиге Европы.

«Причина поражения? Класс английских футболистов оказался выше, они к тому же использовали грубые ошибки наших игроков, особенно в обороне. После ухода трех ведущих защитников, на которых была построена оборона, им достойной замены не видно. Такая потеря накануне Лиги Европы сейчас больно бьет по команде. Плюс не играл Абу Ханна, его заменил Цвек, сыгравший мягко говоря, неудачно. И тут всплывает еще одна проблема – скудная скамейка! Только выбывает один, сражу же возникает нерешаемая дилемма, как органично заменить не в ущерб игре», — считает Чуйченко.

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Источник — UA-Football

(2 голоса)

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Комментарии
    unforgiven Den
      unforgiven Den, 23.10.2020 14:58
    0
    Использовал...Лестер вынудил Зарю ошибатся и воспользовался этими ошибками.Не выдерживают наши команды того темпа который в английской премьер-лиге считается даже номинальным.Отсюда и ошибки.
    Ссылка
    unforgiven Den
    online
      unforgiven Den, 23.10.2020 14:58
    0
    Использовал...Лестер вынудил Зарю ошибатся и воспользовался этими ошибками.Не выдерживают наши команды того темпа который в английской премьер-лиге считается даже номинальным.Отсюда и ошибки.
    Ссылка
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