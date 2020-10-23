Юрий ЯРОШЕНКО: «Попади Кабаев — неизвестно, чем бы все закончилось»

Экс-игрок «Зари» Юрий Ярошенко поделился мыслями о причинах поражения луганчан в групповом турнире Лиги Европы от английского «Лестера» (0:3).

«Мне очень импонирует стиль игры «Зари» и «Лестера». Эти команды объединяет то, что они делают ставку на отрытый футбол: упорно ищут короткий путь к воротам соперника, но и сами позволяют ему атаковать. Остались верны своей игровой философии «Заря» и «Лестер» и во вчерашнем очном противостоянии. Но все же класс хозяев оказался повыше. Впрочем, на мой взгляд, луганчане такого разгрома не заслужили, и попади Владислав Кабаев в цель в середине первого тайма с близкого расстояния, то еще неизвестно, чем бы все закончилось», — считает Ярошенко.