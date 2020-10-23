Стаховский и Молчанов не смогли пробиться в финал челленджера в Стамбуле

Украинские теннисисты Сергей Стаховский и Денис Молчанов завершили борьбу в парном разряде на челленджере в Стамбуле.

В матче 1/2 финала украинцы проиграли уругвайско-эквадорскому тандему Ариэль Беар / Гонсало Ескобар.

Стамбул. Четвертьфинал

Сергей Стаховский / Денис Молчанов – Ариэль Беар / Гонсало Ескобар – 1:6, 6:7(5)

Напомним, Стаховский выступал в Стамбуле также и в одиночном разряде, но проиграл на старте.