Стамбул. Марченко и Стаховский выбыли из одиночного разряда

Но Сергей вместе с Денисом Молчановым одержал победу в парном

  • 20.10.2020 17:10
  • 90 просмотров
  • 0 комментариев
Стамбул. Марченко и Стаховский выбыли из одиночного разряда
© БТУ. Сергей Стаховский

Украинские теннисисты провели матчи первого круга на челленджере в Стамбуле. Сергей Стаховский (№192 ATP) в понедельник проиграл Джею Кларку из Великобритании (№189 ATP), а Илья Марченко (№218 ATP) во вторник уступил Мартин Клижану из Словакии (№168 ATP).

Стамбул. Первый круг одиночного разряда

Сергей Стаховский (Украина) – Джей Кларк (Великобритания) – 4:6, 0:6
Илья Марченко (Украина) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:7(6), 3:6

Отметим, что Стаховский в дуэте с украинцем Денисом Молчановым сегодня выиграл стартовый матч парного разряда, обыграв четвертых сеяных.

Стамбул. Первый круг парного разряда

Сергей Стаховский / Денис Молчанов (оба - Украина) – Луис Давид Мартинес (Венесуэла) / Мигель-Анхель Рейес-Варела (Колумбия) – 7:6(4), 6:3
 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности