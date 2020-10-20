Стамбул. Марченко и Стаховский выбыли из одиночного разряда

Украинские теннисисты провели матчи первого круга на челленджере в Стамбуле. Сергей Стаховский (№192 ATP) в понедельник проиграл Джею Кларку из Великобритании (№189 ATP), а Илья Марченко (№218 ATP) во вторник уступил Мартин Клижану из Словакии (№168 ATP).

Стамбул. Первый круг одиночного разряда

Сергей Стаховский (Украина) – Джей Кларк (Великобритания) – 4:6, 0:6

Илья Марченко (Украина) – Мартин Клижан (Словакия) – 6:7(6), 3:6

Отметим, что Стаховский в дуэте с украинцем Денисом Молчановым сегодня выиграл стартовый матч парного разряда, обыграв четвертых сеяных.

Стамбул. Первый круг парного разряда

Сергей Стаховский / Денис Молчанов (оба - Украина) – Луис Давид Мартинес (Венесуэла) / Мигель-Анхель Рейес-Варела (Колумбия) – 7:6(4), 6:3

