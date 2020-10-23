Оболонь-2 – Эпицентр. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

23 октября в 12:00 состоится поединок 8-го тура Второй лиги.
Смотрите видеотрансляцию матча «Оболонь-2» Киев – «Эпицентр» Дунаевцы.
События матча
|68'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эпицентр Дунаевцы.
|58'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эпицентр Дунаевцы.
|15'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Эпицентр Дунаевцы.
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Источник — YouTube
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