Иссиар ДРАМЕ: «Динамо и Шахтер создают хороший имидж чемпионата Украины»

21-летний французский защитник «Олимпика» Иссиар Драме рассказал, почему он решил продолжить карьеру в донецком клубе.

«Динамо» и «Шахтер» успешно выступают в еврокубках. Это создает хороший имидж украинскому чемпионату. Я слышал много хороших отзывов от своих друзей, которым приходилось не раз противостоять украинским командам и бывать здесь.

Когда мой агент предложил мне вариант с «Олимпиком», я просмотрел много матчей команды, ознакомился с историей выступлений, составом, проанализировал, насколько полезно это будет для моей карьеры, и принял решение о переходе. Слышал много хороших отзывов о работе тренера. Знал, что этот специалист — сильный тактик и имеет большой опыт работы с молодежью.

В «Олимпике» много легионеров, в том числе и франкоязычных. Я сразу сдружился с Тейшейрой, Каргбо, Бенито. Да и в целом коллектив очень дружный и приветливый», — отметил Драме.