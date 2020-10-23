Иссиар ДРАМЕ: «Динамо и Шахтер создают хороший имидж чемпионата Украины»

Французский футболист «Олимпика» объяснил, почему он перешел в донецкий клуб

  • 23.10.2020 12:22
  • 977 просмотров
  • 4 комментария
Иссиар ДРАМЕ: «Динамо и Шахтер создают хороший имидж чемпионата Украины»
© ФК Олимпик Донецк. Иссиар Драме

21-летний французский защитник «Олимпика» Иссиар Драме рассказал, почему он решил продолжить карьеру в донецком клубе.

«Динамо» и «Шахтер» успешно выступают в еврокубках. Это создает хороший имидж украинскому чемпионату. Я слышал много хороших отзывов от своих друзей, которым приходилось не раз противостоять украинским командам и бывать здесь.

Когда мой агент предложил мне вариант с «Олимпиком», я просмотрел много матчей команды, ознакомился с историей выступлений, составом, проанализировал, насколько полезно это будет для моей карьеры, и принял решение о переходе. Слышал много хороших отзывов о работе тренера. Знал, что этот специалист — сильный тактик и имеет большой опыт работы с молодежью.

В «Олимпике» много легионеров, в том числе и франкоязычных. Я сразу сдружился с Тейшейрой, Каргбо, Бенито. Да и в целом коллектив очень дружный и приветливый», — отметил Драме.

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Источник — ФК Олимпик Донецк

(9 голосов)

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Комментарии
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 13:32
    +1
    mayakovskiy2, 23.10.2020 12:50
    Жека, когда Динамо было реально титулованным клубом и хорошо играло в Еврокубках, это чудак французский еще не родился
    Да этому нет смысла объяснять, оно потерянное.
    Ссылка
    mayakovskiy2
      mayakovskiy2, 23.10.2020 12:50
    -5
    JekFunny, 23.10.2020 12:44
    Да , каким же боком может быть самый титулованный клуб страны , к ее имиджу .
    Олег , лучше жуй и крестником вышивай - футбол не твоё .
    Жека, когда Динамо было реально титулованным клубом и хорошо играло в Еврокубках, это чудак французский еще не родился
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 12:44
    +5
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 12:33
    Шахтёр это понятное дело, это гордость Украины, а кипрский автобусный клюб тут каким боком?
    Да , каким же боком может быть самый титулованный клуб страны , к ее имиджу .
    Олег , лучше жуй и крестником вышивай - футбол не твоё .
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 12:33
    -10
    Шахтёр это понятное дело, это гордость Украины, а кипрский автобусный клюб тут каким боком?
    Ссылка
    JekFunny
      JekFunny, 23.10.2020 12:44
    +5
    Олег Тимофеюк, 23.10.2020 12:33
    Шахтёр это понятное дело, это гордость Украины, а кипрский автобусный клюб тут каким боком?
    Да , каким же боком может быть самый титулованный клуб страны , к ее имиджу .
    Олег , лучше жуй и крестником вышивай - футбол не твоё .
    Ссылка
    Олег Тимофеюк
    online
      Олег Тимофеюк, 23.10.2020 13:32
    +1
    mayakovskiy2, 23.10.2020 12:50
    Жека, когда Динамо было реально титулованным клубом и хорошо играло в Еврокубках, это чудак французский еще не родился
    Да этому нет смысла объяснять, оно потерянное.
    Ссылка
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