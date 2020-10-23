ВИДЕО. Реакция Брендана Роджерса на разгромную победу над Зарей

Команда Виктора Скрипника провела содержательную половину первого тайма, играя с соперниками в открытый футбол, однако своими же ошибками похоронила шансы на набранные очки по итогу первого тура. «Лестер» грамотно использовал освобождающиеся зоны при попытках луганчан идти в атаку, поэтому можно считать, что одержал победу на классе.

Вашему вниманию предлагаем запись интервью Брендана Роджерса после первого матча группового этапа Лиги Европы «Лестер» – «Заря» (3:0).