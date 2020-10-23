Артем ФРАНКОВ о поражении Зари: «Присядьте, это полезно»

Журналист раскритиковал игру луганского клуба с «Лестером»

  • 23.10.2020 10:44
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Артем ФРАНКОВ о поражении Зари: «Присядьте, это полезно»
© Sport.ua. Артем Франков

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Второй гол в ворота «Зари» - то, что в Дании называют «Моисей». Когда центральные защитники раздвигаются, словно воды Красного моря, и Моисей-форвард торжественно выкатывает на ворота по центру всего.

Первый гол - обратите внимание на поведение Хомченовского. Потерял мяч, не добежал, выступил свидетелем в метре от всей разборки, от души плюнул... Классно поработал!

Третий - Иванисеня, а что это было???

Ну что, воспарили?! Золотой век украинского футбола? Присядьте, это полезно. «То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди...», - написал Франков в Telegram.

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Источник — Telegram

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