Артем ФРАНКОВ о поражении Зари: «Присядьте, это полезно»

Главный редактор журнала «Футбол» Артем Франков прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Второй гол в ворота «Зари» - то, что в Дании называют «Моисей». Когда центральные защитники раздвигаются, словно воды Красного моря, и Моисей-форвард торжественно выкатывает на ворота по центру всего.

Первый гол - обратите внимание на поведение Хомченовского. Потерял мяч, не добежал, выступил свидетелем в метре от всей разборки, от души плюнул... Классно поработал!

Третий - Иванисеня, а что это было???

Ну что, воспарили?! Золотой век украинского футбола? Присядьте, это полезно. «То взлет, то посадка, то снег, то дожди, сырая палатка и почты не жди...», - написал Франков в Telegram.