ЗАХОВАЙЛО: «Не уверен, что где-то у Яремчука будет получаться лучше»

Специалист поделился мыслями о матче «Слован» – «Гент»

  • 23.10.2020 10:30
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ЗАХОВАЙЛО: «Не уверен, что где-то у Яремчука будет получаться лучше»
© ФК Гент. Роман Яремчук

Известный футбольный менеджер Вячеслав Заховайло поделился мыслями о матче «Слована» из Либереца, за который выступает Тарас Качараба, и «Гента» Романа Яремчука, Игоря Пластуна и Романа Безуса в групповом раунде Лиги Европы (1:0). 

«Хороший футбол посмотрел в исполнении двух команд. Жаль, что не играл Тарас Качараба – к сожалению, заболел.

«Гент» доминировал, «Слован» грамотно защищался и много контратаковал. Очень интенсивный матч выдали две команды. Яремчук был неплох, но нужно хвалить организацию обороны «Слована». Идеальный средний блок с агрессивным отбором и подборами лишили «Гент» турнирных баллов.

Уход Яремчука из «Гента»? Здесь он лидер. Не уверен, что где-то у него будет получаться лучше», – написал Заховайло в фейсбуке.

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