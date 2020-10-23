Шахтер отказал Минаю в аренде Корниенко

Донецкий клуб еще до старта сезона возлагал большие надежды на левого защитника

  • 23.10.2020 09:35
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Шахтер отказал Минаю в аренде Корниенко
© ФК Шахтер Донецк. Виктор Корниенко

Виктор Корниенко, один из лучших игроков недавнего матча «Шахтера» в Лиге чемпионов против мадридского «Реала» (3:2), в межсезонье мог покинуть донецкий клуб. Об этом рассказал главный тренер закарпатского «Миная» Василий Кобин.  

«Перед началом сезона «Минай» крайне нуждался в левом защитнике. Мне запомнился по выступлениям за «Мариуполь» и молодежную сборную Украины на чемпионате мира в Польше Виктор Корниенко. Но поскольку он был связан контрактом с «Шахтером», то я обратился к клубному руководству «горняков» с просьбой отдать его в аренду в «Минай». Мне ответили отказом, сообщив, что «Шахтер» на Корниенко серьезно рассчитывает. Я рад, что Виктор оправдывает надежды, чего стоит только один матч Лиги чемпионов с «Реалом», где он вообще был одним из лучших на поле. И если Корниенко и дальше будет так прогрессировать, то вполне может претендовать и на вызов в национальную сборную Украины», – сказал Кобин.

Напомним, что в чемпионате УПЛ Виктор Корниенко провел в составе «Шахтера» пять матчей и сыграл в Лиге чемпионов с «Реалом».

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Источник — Meta-ratings.com.ua

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