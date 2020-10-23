Определились все пары 1/4 финала на турнире в Остраве

В среду и четверг на турнире WTA Premier в Остраве состоялись матчи второго круга. К сожалению, на данной стадии завершила выступления украинка Элина Свитолина.
По итогам сыгранных поединков стали известны четвертьфинальные пары.
Острава. Четвертьфинал
Верхняя часть сетки
Мария Саккари – Онс Жабер
Виктория Азаренко [4] – Элиза Мертенс [7]
Нижняя часть сетки
Сара Соррибес-Тормо [Q] – Арина Соболенко [3]
Дженнифер Брэди – Вероника Кудерметова [Q]
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Источник — Sport.ua
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