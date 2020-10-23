ЗАДОРОЖНЫЙ: «То, что прощают в Украине, с представителем АПЛ не проходит»

Специалист поделился мнением об игре «Зари» в Лиге Европы

  • 23.10.2020 08:55
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ЗАДОРОЖНЫЙ: «То, что прощают в Украине, с представителем АПЛ не проходит»
© zbirna.com. Сергей Задорожный

Бывший защитник «Зари» и сборной Украины Сергей Задорожный прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Причина поражения? Индивидуальный класс исполнителей «Лестера» намного выше. Думаю, именно это и стало главным фактором победы английской команды. То, что прощается в Украине, в матче с представителем АПЛ не проходит. Да, Заря играла в свой футбол, луганчане не сидели в обороне, старались прессинговать противника, но, повторюсь, «Лестер» на голову превосходил украинскую коллектив в мастерстве.  

Зная главного тренера, уверен, что луганчане еще покажут зубы в текущем турнире. «Лестер» в этой группе стоит особняком, а с «Брагой» и АЕКом украинская команда может поспорить за место в плей-офф Лиги Европы», - сказал Задорожный.

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Источник — zbirna.com

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