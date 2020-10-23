ЗАДОРОЖНЫЙ: «То, что прощают в Украине, с представителем АПЛ не проходит»

Бывший защитник «Зари» и сборной Украины Сергей Задорожный прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Причина поражения? Индивидуальный класс исполнителей «Лестера» намного выше. Думаю, именно это и стало главным фактором победы английской команды. То, что прощается в Украине, в матче с представителем АПЛ не проходит. Да, Заря играла в свой футбол, луганчане не сидели в обороне, старались прессинговать противника, но, повторюсь, «Лестер» на голову превосходил украинскую коллектив в мастерстве.

Зная главного тренера, уверен, что луганчане еще покажут зубы в текущем турнире. «Лестер» в этой группе стоит особняком, а с «Брагой» и АЕКом украинская команда может поспорить за место в плей-офф Лиги Европы», - сказал Задорожный.