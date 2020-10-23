Павел ЯКОВЕНКО: «За два дня команда не создается, нужно время»

Наставник «Оболони» пока ничего не менял в тренировочном процессе

  • 23.10.2020 05:40
  • 188 просмотров
  • 0 комментариев
Павел ЯКОВЕНКО: «За два дня команда не создается, нужно время»
© ua-football.com. Павел Яковенко

Новоиспеченный главный тренер «Оболони» Павел Яковенко ответил на вопрос журналиста после победы в дебютном матче над «Агробизнесом» (1:0) в 8-м туре Первой лиги Украины.

– Что в первую очередь вы изменили в тренировочном процессе, начав работать в «Оболони»?
– Вот ты хитрый! Я два дня как работаю (смеется). Что я могу изменить? Выстроили, по позициям поменяли игроков. Команду я, в принципе, знаю неплохо, поэтому изменения в составе произвели, да и все. И пока нашего тренировочного процесса вообще нет. За два дня команда вообще не создается, не собирается. Для этого нужно время.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности