Павел ЯКОВЕНКО: «За два дня команда не создается, нужно время»

Новоиспеченный главный тренер «Оболони» Павел Яковенко ответил на вопрос журналиста после победы в дебютном матче над «Агробизнесом» (1:0) в 8-м туре Первой лиги Украины.

– Что в первую очередь вы изменили в тренировочном процессе, начав работать в «Оболони»?

– Вот ты хитрый! Я два дня как работаю (смеется). Что я могу изменить? Выстроили, по позициям поменяли игроков. Команду я, в принципе, знаю неплохо, поэтому изменения в составе произвели, да и все. И пока нашего тренировочного процесса вообще нет. За два дня команда вообще не создается, не собирается. Для этого нужно время.