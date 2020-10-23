В субботу, 24-го октября, состоится матч 7-го тура чемпионата Украины, в котором «Львов» сыграет против «Днепра-1».

Поединок пройдет во Львове на стадионе «Украина», арбитр из Киева Владимир Новохатний даст стартовый свисток в 19:30.

«Львов» – «Днепр-1». Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины

Встречу можно в прямом эфире посмотреть на телеканале «Футбол 2».

Также Sport.ua проведет текстовую трансляцию поединка «Львов» – «Днепр-1».