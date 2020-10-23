Дарио СРНА: «Важная историческая победа, но мы ничего не сделали»

Директор «Шахтера» считает, что нужно настраиваться на следующие матчи

  • 23.10.2020 04:20
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Дарио СРНА: «Важная историческая победа, но мы ничего не сделали»
© ФК Шахтер Донецк. Дарио Срна

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна в интервью Shakhtar TV прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эмоции, конечно же, прекрасны. Вчера мы увидели пацанов, которые, я уверен, будут писать историю «Шахтера». Большая победа, важная победа, историческая победа, но мы ничего не сделали. У нас все впереди. Мы показали, что можем. С Интером нужно взять реванш. Будет тяжело.

Сейчас нужно переключиться на чемпионат Украины, который для нас очень важен. Но вчера мы одержали очень большую историческую победу. Как я сказал, двигаемся дальше», - сказал Срна.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет против миланского «Интера». Матч состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский», начало в 19:55.

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Денис Шаховец, Sport.ua

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