Дарио СРНА: «Важная историческая победа, но мы ничего не сделали»

Директор «Шахтера» по футболу Дарио Срна в интервью Shakhtar TV прокомментировал победу над мадридским «Реалом» (3:2) в матче первого тура группового раунда Лиги чемпионов.

«Эмоции, конечно же, прекрасны. Вчера мы увидели пацанов, которые, я уверен, будут писать историю «Шахтера». Большая победа, важная победа, историческая победа, но мы ничего не сделали. У нас все впереди. Мы показали, что можем. С Интером нужно взять реванш. Будет тяжело.

Сейчас нужно переключиться на чемпионат Украины, который для нас очень важен. Но вчера мы одержали очень большую историческую победу. Как я сказал, двигаемся дальше», - сказал Срна.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов «Шахтер» сыграет против миланского «Интера». Матч состоится 27 октября в Киеве на НСК «Олимпийский», начало в 19:55.