Владлен ЮРЧЕНКО: «Времени горевать нет»

Хавбек луганской «Зари» Владлен Юрченко прокомментировал поражение от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

– Какие слова сказал тренер после сегодняшнего поражения?

– Сказал, чтобы не расстраивались, нужно настраиваться на следующую игру, она у нас уже через 3 дня. Потом опять Лига Европы, времени горевать нет, так что разбирать игру чуть позже будем. А так не расстраиваемся и смотрим дальше.

– На твой взгляд, счет в игре закономерен? Было много апелляций со стороны «Зари» к судейству...

– Тяжело сказать. Если по игре брать, то первые 30 минут игра была более равная. Может, чуть с нашим превосходством. Были моменты, мы не забили. Они забили. Затем мы могли сравнять счет, но не сравняли и пропустили второй. Тяжело на выезде при счете 0:2, когда игра более-менее равная и мы пропускаем голы, которые более-менее необязательные. Потом тяжело становится.

– У «Лестера» сегодня, как и всегда, был очень качественный прессинг, из-под которого моментами было вам очень непросто выйти. Вы часто разыгрывали через вратаря Никиту Шевченко. Это было спланировано, или вы действовали ситуативно?

– Мы знали, разбирали. Смотрели, как они прессингуют. У нас много есть вариантов выхода из-под прессинга, мы это тренируем. Нам не надо объяснять, как выходить, мы по ситуации смотрим, потому что в футболе все меняется. Один раз они бегут так, второй так. Мы просто должны уже знать, кому где открываться и как выходить. Мы пробовали сегодня: местами получалось, местами было сложно. Третий гол – это уже индивидуальная ошибка. Но все равно мы старались играть в свой футбол, не отходили от своих принципов. Так будем и дальше стараться играть.