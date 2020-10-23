ВПК-Агро – Черноморец – 0:2. Видео голов и обзор матча

В матче 8-го тура Первой лиги Украины одесский «Черноморец» на выезде обыграл «ВПК-Агро» со счетом 2:0.
События матча
|90'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
|35'
|ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Черноморец.
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Источник — Sport.ua
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