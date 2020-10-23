КОВАЛЬЧУК: «Лестер хорошо воспользовался проблемами Зари в обороне»

Специалист – о поражении команды Виктора Скрипника

  • 23.10.2020 02:18
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КОВАЛЬЧУК: «Лестер хорошо воспользовался проблемами Зари в обороне»
© ФК Металлист. Кирилл Ковальчук

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Очень понравилась игра до забитого мяча, который просто не вписывался. «Заря» имела два хороших момента и должна была забивать. Это невезение. Интересно посмотреть, если бы «Заря» первой забила и совсем другая игра могла получиться. «Заря» практически всю игру атаковала, «Лестер» хорошо воспользовался проблемами в обороне», - сказал Ковальчук.

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Источник — Футбол 1/2/3

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