КОВАЛЬЧУК: «Лестер хорошо воспользовался проблемами Зари в обороне»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«Очень понравилась игра до забитого мяча, который просто не вписывался. «Заря» имела два хороших момента и должна была забивать. Это невезение. Интересно посмотреть, если бы «Заря» первой забила и совсем другая игра могла получиться. «Заря» практически всю игру атаковала, «Лестер» хорошо воспользовался проблемами в обороне», - сказал Ковальчук.
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.