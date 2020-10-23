КОВАЛЬЧУК: «Лестер хорошо воспользовался проблемами Зари в обороне»

Бывший футболист сборной Украины Кирилл Ковальчук прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Очень понравилась игра до забитого мяча, который просто не вписывался. «Заря» имела два хороших момента и должна была забивать. Это невезение. Интересно посмотреть, если бы «Заря» первой забила и совсем другая игра могла получиться. «Заря» практически всю игру атаковала, «Лестер» хорошо воспользовался проблемами в обороне», - сказал Ковальчук.