Александр БАБИЧ: «Заря больше прессинговала, но класс Лестера сказался»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.

«Если брать игру в целом, «Заря» наиграла на гол как минимум. Мы понимаем, что на сегодняшний день игроки «Лестера» классом выше и класс этот сказался. Несмотря на результат, «Заря» не отходила от своей игры. Где-то бросилось в глаза, что «Заря» больше прессинговала, чем Лестер», - сказал Бабич.