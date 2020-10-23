Александр БАБИЧ: «Заря больше прессинговала, но класс Лестера сказался»

Бывший главный тренер «Мариуполя» Александр Бабич прокомментировал поражение луганской «Зари» от английского «Лестера» (0:3) в первом туре группового раунда Лиги Европы.
«Если брать игру в целом, «Заря» наиграла на гол как минимум. Мы понимаем, что на сегодняшний день игроки «Лестера» классом выше и класс этот сказался. Несмотря на результат, «Заря» не отходила от своей игры. Где-то бросилось в глаза, что «Заря» больше прессинговала, чем Лестер», - сказал Бабич.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Футбол 1/2/3
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.